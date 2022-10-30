ЦСКА на выезде разгромил «Сочи», одержав 10-ю победу подряд
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В Сочи завершился матч между одноимённым клубом и ЦСКА в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победу с разгромным счётом 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) одержали армейцы.
На 13-й минуте первого периода ЦСКА ушли в отрыв благодаря шайбам Виталия Абрамова и Данила Юртайкина.
На 16-й минуте второго периода Владислав Каменев с передач Артёмы Дуды и Антона Слепышева сделал счёт 3:0.
На третьей минуте третьего периода Андрей Светлаков довёл счёт до крупного.
Пятую шайбу ЦСКА забросил Максим Мамин с передач Владислава Каменева и Константина Окулова. Довёл счёт до разгромного Владислав Каменев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 6
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Сергеев) – 12:00 (5x5) 0:2 Юртайкин (Карнаухов, Дыбленко) – 12:49 (5x5) 0:3 Каменев (Дуда, Слепышев) – 34:35 (5x5) 0:4 Светлаков (Карнаухов, Провольнев) – 42:48 (5x3) 0:5 Мамин (Каменев, Окулов) – 55:09 (5x5) 0:6 Каменев (Окулов) – 57:47 (4x5)
Следующий матч «Сочи» сыграет со СКА на выезде 2 ноября. ЦСКА встретится с «Ак Барсом» на выезде 1 ноября.
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