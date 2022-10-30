ЦСКА на выезде разгромил «Сочи», одержав 10-ю победу подряд

В Сочи завершился матч между одноимённым клубом и ЦСКА в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победу с разгромным счётом 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) одержали армейцы.

На 13-й минуте первого периода ЦСКА ушли в отрыв благодаря шайбам Виталия Абрамова и Данила Юртайкина.

На 16-й минуте второго периода Владислав Каменев с передач Артёмы Дуды и Антона Слепышева сделал счёт 3:0.

На третьей минуте третьего периода Андрей Светлаков довёл счёт до крупного.

Пятую шайбу ЦСКА забросил Максим Мамин с передач Владислава Каменева и Константина Окулова. Довёл счёт до разгромного Владислав Каменев.

Следующий матч «Сочи» сыграет со СКА на выезде 2 ноября. ЦСКА встретится с «Ак Барсом» на выезде 1 ноября.