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Игрока «Нефтехимика» удалили до конца матча за подножку лайнсмену

Игрока «Нефтехимика» удалили до конца матча за подножку лайнсмену
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В Казани местный «Ак Барс» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик» и одержал победу со счётом 5:2.

В начале третьего периода в одном из моментов нападающего «Нефтехимика» Михаила Назарова удалили до конца матча за подножку лайнсмену. После столкновения судья держался за локоть, однако смог продолжить работу в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

Назаров в текущем сезоне провёл за нижнекамский клуб 23 матча, в которых отличился тремя заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при показателе полезности «-1».

После поражения «Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 24 игр набрав 19 очков.

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