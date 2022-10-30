Игрока «Нефтехимика» удалили до конца матча за подножку лайнсмену
Поделиться
В Казани местный «Ак Барс» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик» и одержал победу со счётом 5:2.
В начале третьего периода в одном из моментов нападающего «Нефтехимика» Михаила Назарова удалили до конца матча за подножку лайнсмену. После столкновения судья держался за локоть, однако смог продолжить работу в матче.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»
Назаров в текущем сезоне провёл за нижнекамский клуб 23 матча, в которых отличился тремя заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при показателе полезности «-1».
После поражения «Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 24 игр набрав 19 очков.
Комментарии
- 30 октября 2022
-
19:55
-
19:49
-
19:45
-
19:31
-
19:23
-
19:19
-
19:16
-
18:38
-
18:28
-
18:07
-
17:58
-
17:48
-
17:41
-
17:33
-
17:28
-
17:15
-
16:51
-
16:47
-
16:41
-
16:35
-
16:30
-
16:24
-
16:18
-
16:12
-
16:02
-
15:54
-
15:51
-
15:15
-
15:00
-
14:35
-
14:22
-
13:56
-
13:23
-
12:42
-
12:03
Партнерский контент