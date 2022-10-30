«Не хотелось порожняком ехать». Леонтьев — о поражении «Нефтехимика» в Казани

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (2:5).

«Не хватило реализации голевых моментов. Не хватило напористости и агрессивности под воротами, когда имели численное преимущество в одного игрока. Мало бросали, а нам забили хорошие голы с пятака. Пятак надо защищать, помогать вратарю, который только начинает свой путь в большом хоккее. Мы этого не сделали, соперник был сильнее.



Надо увереннее играть, надо выходить с таким запасом энергии и прочности, чтобы у соперника не было ни единого шанса перехватить шайбу. Видимо, некоторые неуверенно играли.



Отмечу игру вратаря, уверенно держал нас в игре. В принципе, даже при минимальном перевесе у соперника мы имели шансы сравнять, по движению не проигрывали. Хотели победить, это была последняя игра в поездке, порожняком ехать не хочется. Надо было копнуть здесь. Не получилось», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.