Олег Знарок прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком»

Наставник «Ак Барса» Олег Знарок дал комментарий после победного матча с «Нефтехимиком» (5:2), рассказал о микроклимате в команде и оценил поступок игрока казанцев Кирилла Семёнова, который был удалён до конца матча за удар между ног.
«Хорошая была игра для нас. Много что понравилось. Понравилась игра в атаке, как цеплялись за шайбу, как играли в давление. Оборона была неплохая. Большинство не забили, но играли очень правильно.
Как дела с микроклиматом в команде? Такая ситуация всегда давит. Микроклимат нормальный.
Как оценю поступок Семёнова? Конечно, неправильное действие», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
После сегодняшней победы казанский клуб находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, после 23 игр набрав 24 очка.
- 30 октября 2022
-
20:50
-
20:45
-
20:37
-
20:16
-
20:02
-
19:55
-
19:49
-
19:45
-
19:31
-
19:23
-
19:19
-
19:16
-
18:38
-
18:28
-
18:07
-
17:58
-
17:48
-
17:41
-
17:33
-
17:28
-
17:15
-
16:51
-
16:47
-
16:41
-
16:35
-
16:30
-
16:24
-
16:18
-
16:12
-
16:02
-
15:54
-
15:51
-
15:15
-
15:00
-
14:35