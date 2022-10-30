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Олег Знарок прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком»

Олег Знарок прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком»
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Наставник «Ак Барса» Олег Знарок дал комментарий после победного матча с «Нефтехимиком» (5:2), рассказал о микроклимате в команде и оценил поступок игрока казанцев Кирилла Семёнова, который был удалён до конца матча за удар между ног.

«Хорошая была игра для нас. Много что понравилось. Понравилась игра в атаке, как цеплялись за шайбу, как играли в давление. Оборона была неплохая. Большинство не забили, но играли очень правильно.

Как дела с микроклиматом в команде? Такая ситуация всегда давит. Микроклимат нормальный.

Как оценю поступок Семёнова? Конечно, неправильное действие», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

После сегодняшней победы казанский клуб находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, после 23 игр набрав 24 очка.

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