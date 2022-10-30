«Мы дали ему отдохнуть». Знарок — об отсутствии Радулова в составе «Ак Барса»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок после победного матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (5:2) рассказал, что форварду Александру Радулову дали возможность отдохнуть и, вполне возможно, нападающий вернётся в состав в ближайшее время.

«Будет ли Радулов играть с ЦСКА? Пока только игра закончилась. Вы думаете, я уже план на ЦСКА составил? Вполне возможно [вернём его в состав]. Мы дали ему отдохнуть», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, 28 октября после открытой тренировки «Ак Барса» стало известно, что Радулов выведен из основного состава казанцев.

Сегодняшняя победа для подопечных Знарка стала второй за последние 11 сыгранных матчей. Следующий матч «Ак Барс» проведёт дома с ЦСКА 1 ноября.