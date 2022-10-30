Светлов — об игроках ХК «Сочи»: нужно понять, кто и что может на данный момент

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА (0:6) и оценил уровень своих хоккеистов на данный момент.

«Что можно сказать по игре? Конечно, мы готовились и знали, что хороший соперник, чемпионы, у которых последние матчи были очень качественными. Но быстрота матча и сила соперника – мы не справились. Где-то проигрывали борьбу, ЦСКА опережал нас на всех позициях. Хочется сказать спасибо нашим сегодняшним учителям за хороший урок. Я потом ещё пересмотрю игру, но уже видно, кто чего стоит и где мы стоим. Видим, какие у нас проблемы, и будем потихоньку их решать. Дебют Хафизова? Сегодня сложно давать оценку всей команде, не всё получалось, как хотелось. Больших претензий к нему нет, совсем плохо не сыграл. Посмотрим, парень только перешёл. Попробуем в середине, попробуем с краю, данные у него есть.

Не думал ли заменить Третьяка? Он особых ошибок не совершал, было больше командных ошибок. Поэтому дали ему доиграть до конца. Сейчас мы больше работаем тактически, даём ребятам подвестись к системе игры. Делаем упражнения на понимание, стараемся играть в более активный и агрессивный хоккей. Особенно работаем над действиями в нашей зоне, под воротами. Сегодня не совсем всё получалось, проигрывали на пятаке, на свободном льду. Мы над этим работали, но не довели всё до конца. Сложно судить по одному матчу, какие игроки нужны. Будем смотреть, думать и разбираться. Посмотрим, будут ли какие-то перестановки в составе. Мы ещё не всем дали шанс, не всех посмотрели. Нужно понять, кто и что может на данный момент», — цитирует Светлова сайт КХЛ.

Напомним, Сергей Светлов сменил на посту главного тренера сочинцев Андрея Назарова, отправленного в отставку.