Кравец: после хорошей домашней серии «Авангарду» надо было себя показывать и на выезде

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Куньлунем» (5:2) и оценил важность забитого третьего гола в сегодняшней встрече.

«Очень непростая и тяжёлая игра, хороший соперник, не раз доказывавший, что умеет играть в хоккей. Настраивались на матч, провели хорошую серию дома, и, конечно, нам надо было себя показывать и на выезде. Ребята отлично отыграли, были небольшие ошибки, мы выстояли в меньшинстве, ловили шайбу на себя, очень важный третий гол забили. И благодарю наших болельщиков за поддержку», — цитирует Кравеца сайт Континентальной хоккейной лиги.

После победы омичи поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 23 очка после 24 сыгранных матчей.