Кравец: после хорошей домашней серии «Авангарду» надо было себя показывать и на выезде

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Куньлунем» (5:2) и оценил важность забитого третьего гола в сегодняшней встрече.
«Очень непростая и тяжёлая игра, хороший соперник, не раз доказывавший, что умеет играть в хоккей. Настраивались на матч, провели хорошую серию дома, и, конечно, нам надо было себя показывать и на выезде. Ребята отлично отыграли, были небольшие ошибки, мы выстояли в меньшинстве, ловили шайбу на себя, очень важный третий гол забили. И благодарю наших болельщиков за поддержку», — цитирует Кравеца сайт Континентальной хоккейной лиги.
После победы омичи поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 23 очка после 24 сыгранных матчей.
- 30 октября 2022
-
21:17
-
21:08
-
20:58
-
20:50
-
20:45
-
20:37
-
20:16
-
20:02
-
19:55
-
19:49
-
19:45
-
19:31
-
19:23
-
19:19
-
19:16
-
18:38
-
18:28
-
18:07
-
17:58
-
17:48
-
17:41
-
17:33
-
17:28
-
17:15
-
16:51
-
16:47
-
16:41
-
16:35
-
16:30
-
16:24
-
16:18
-
16:12
-
16:02
-
15:54
-
15:51