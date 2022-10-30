Тренер СКА Ротенберг: было важно сегодня победить — однозначно и безусловно

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг прокомментировал победный матч со «Спартаком» (6:4) и рассказал о задачах тренерского штаба во время матчей.

«Интересная боевая игра. Пришли полные трибуны, мы хотели порадовать болельщиков ярким хоккеем. Второй период у нас не получился – будем работать. На третий смогли собраться, перегруппироваться. Ребята – молодцы, выполнили установку, вырвали важнейшую победу. Работаем дальше. Скоро следующая игра – готовимся.

Московская серия СКА – что ни матч, то настоящий триллер. Болельщики в восторге, но каково всё это переживать тренеру? Задача тренерского штаба – помочь команде победить. В любой ситуации стараемся сделать это. Сегодня была правильная реакция всех игроков. Они правильно отреагировали на ошибки. Наша задача – развивать хоккеистов, помогать им выигрывать. Было важно сегодня победить – однозначно и безусловно. Встречались в Москве с сильной, талантливой командой. Мы видели, как эти хоккеисты умеют играть и забивать голы. Нам нужно было забить больше. Когда забрасываем много шайб, шансы на победу растут. Работаем над тем, чтобы ярче играть в атаке и закрывать все двери и форточки в обороне. Мы допустили ошибки – есть что разобрать и проанализировать. Посмотрим видео и отработаем. Важно, что в третьем периоде сыграли по системе. Когда мы играем по нашей системе – показываем совершенно другой уровень. Надо стремиться играть все 60 минут в таком ритме», — приводит слова Ротенберга сайт СКА.

После победы питерские армейцы продолжают занимать первое место в турнирной таблице Западной конференции.