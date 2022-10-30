Главный тренер «Куньлуня» дал комментарий после поражения от «Авангарда»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5) и рассказал, что нужно улучшить в игре своей команды.

«Тяжёлое поражение для нас. Дело не только в том, что «Авангард» в конце матча дважды забил в пустые ворота, но и в третьем голе «ястребов», после которого мы не отыгрались, это обидно. Считаю, что ребята старались, боролись, насколько могли, знали, что «Авангард» приедет с таким настроем и будет играть в очень хороший хоккей. У нас были моменты в большинстве, возможности, но мы не забивали. Это то, над чем нам придётся поработать, потому что такие эпизоды играют большую роль в матче и в сезоне. Что касается защиты, то мы были лучше в этом компоненте, чем раньше, но и тут впереди ещё много работы.

С настоящего момента и до Рождества нам нужно совершать более существенные шаги, чтобы прийти к желаемому результату. Мурыгин себя достаточно хорошо проявляет, хоть и были моменты, где что-то было не так. Однако были и эпизоды, где Алексей спасал команду, так что мы будем с ним работать дальше», — приводит слова Айрленда сайт КХЛ.

«Куньлунь» после поражения остался на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 21 очком.