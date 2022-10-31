Артемий Панарин забил пятый гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:2. Одну из шайб в составе «Рейнджерс» забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для россиянина этот гол стал пятым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 10 результативных передач при коэффициенте полезности «-4».

Всего за карьеру в НХЛ Панарин принял участие в 518 матчах, в которых записал в свой актив 192 гола и сделал 392 результативные передачи при коэффициенте полезности «+130».

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