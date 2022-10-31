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«Миннесота» обыграла «Чикаго» в серии штрафных бросков. Капризов – реализовал буллит

«Миннесота» обыграла «Чикаго» в серии штрафных бросков. Капризов – реализовал буллит
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 4:3.

В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами – в составе «Блэкхоукс» отличились Джейк Маккейб, Джонатан Тэйвз и Андреас Атанасиу, а у «Миннесоты» дублем отметился Мэтт Болди, ещё одна шайба на счету Мэйсона Шоу. Овертайм победителя также не выявил, а в серии штрафных бросков сильнее оказались игроки «Уайлд» благодаря голам Кирилла Капризова и Фредерика Годро.

25-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов оказался единственным российским представителем в матче. Он провёл на льду 23 минуты и 37 секунд и не отметился результативными действиями, завершив игру с коэффициентом полезности «-1».

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флёри отразил 23 из 26 бросков, а его визави из «Чикаго» Алекс Стэлок – 32 из 35.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2022, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Маккейб (Лафферти, Тинорди) – 06:39 (5x5)   1:1 Болди (Хартман) – 07:01 (5x5)   1:2 Шоу (Стил, Дьюар) – 10:52 (5x5)   2:2 Тэйвз (Курашев, Рос) – 30:27 (5x5)   3:2 Атанасиу (Кейн, Тинорди) – 50:02 (5x5)   3:3 Болди (Эрикссон Эк, Шоу) – 50:19 (5x5)   3:4 Капризов – 65:00 (ПБ)
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