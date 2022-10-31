«Миннесота» обыграла «Чикаго» в серии штрафных бросков. Капризов – реализовал буллит

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 4:3.

В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами – в составе «Блэкхоукс» отличились Джейк Маккейб, Джонатан Тэйвз и Андреас Атанасиу, а у «Миннесоты» дублем отметился Мэтт Болди, ещё одна шайба на счету Мэйсона Шоу. Овертайм победителя также не выявил, а в серии штрафных бросков сильнее оказались игроки «Уайлд» благодаря голам Кирилла Капризова и Фредерика Годро.

25-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов оказался единственным российским представителем в матче. Он провёл на льду 23 минуты и 37 секунд и не отметился результативными действиями, завершив игру с коэффициентом полезности «-1».

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флёри отразил 23 из 26 бросков, а его визави из «Чикаго» Алекс Стэлок – 32 из 35.