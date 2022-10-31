Панарин – третий игрок «Рейнджерс» за последние 30 лет, набравший три очка в день рождения

В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.



Одну из шайб в составе «Рейнджерс» забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для россиянина этот гол стал пятым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету два голевых паса. Таким образом, Панарин — всего лишь третий игрок «Рейнджерс» за последние 30 лет, набравший три очка в свой день рождения. Кроме него это удавалось россисйкому нападающему Павлу Бучневичи 17 апреля 2021 года и Уэйну Гретцки 26 января 1999 года.



А всего в этом сезоне у него 11 результативных передач при коэффициенте полезности «-4».