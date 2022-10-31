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Лафренье: я сделал подарок Панарину? Скорее это был его подарок мне

Лафренье: я сделал подарок Панарину? Скорее это был его подарок мне
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафренье после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (3:2) прокомментировал свой гол, забитый после передачи в исполнении российского форварда Артемия Панарин, который выложил пас канадцу на пустые ворота.

«Я сделал Артемию подарок на день рождения, забив гол с его передачи? Скорее это был его подарок мне», — приводит слова Лафренье обозреватель Lohud Винс Меркольяно.

Одну из шайб в составе «Рейнджерс» забросил Артемий Панарин, отпраздновавший 31-день рождения. Для россиянина этот гол стал пятым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету два голевых паса. Таким образом, Панарин — всего лишь третий игрок «Рейнджерс» за последние 30 лет, набравший три очка в свой день рождения. Кроме него это удавалось российскому нападающему Павлу Бучневичу 17 апреля 2021 года и Уэйну Гретцки 26 января 1999 года.

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