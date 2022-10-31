Панарин: Лафренье чуть не промазал. Это разорвало бы наши отношения

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился эмоциями после победы в матче Национальной хоккейной лиги над «Аризоной Койотс». Игра закончилась со счётом 3:2.



«Я хороший парень. Я хотел победы для команды. Лафренье чуть не промазал после моего паса. Это разорвало бы наши отношения», – приводит слова Панарина американский журналист Винс Меркольяно в социальной сети.



Панарин — всего лишь третий игрок «Рейнджерс» за последние 30 лет, набравший три очка в свой день рождения. Кроме него это удавалось российскому нападающему Павлу Бучневичу 17 апреля 2021 года и Уэйну Гретцки 26 января 1999 года.



А всего в этом сезоне у него 11 результативных передач при коэффициенте полезности «-4».