Панарин стал второй звездой матча с «Аризоной». Он поучаствовал во всех голах «Рейнджерс»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (3:2).
Форвард «рейнджеров» поучаствовал во всех голах своей команды, забросив шайбу и отдав две результативные передачи. Первой звездой встречи признали его одноклубника Мику Зибанеджада, на счету которого победный гол. Третьей звездой стал форвард «Аризоны» Лоусон Круз, забросивший одну шайбу.
Напомним, в ночь с 30 на 31 октября в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.
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