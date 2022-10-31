Панарин стал второй звездой матча с «Аризоной». Он поучаствовал во всех голах «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (3:2).

Форвард «рейнджеров» поучаствовал во всех голах своей команды, забросив шайбу и отдав две результативные передачи. Первой звездой встречи признали его одноклубника Мику Зибанеджада, на счету которого победный гол. Третьей звездой стал форвард «Аризоны» Лоусон Круз, забросивший одну шайбу.

Напомним, в ночь с 30 на 31 октября в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.