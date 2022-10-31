Панарин вышел на 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ. Артемий на 2 очка отстаёт от Макдэвида

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (3:2).

Благодаря этому форвард «рейнджеров» довёл свой результативный счёт в текущем сезоне до 16 (5+11) очков в 10 встречах. Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ, сравнявшись с немецким нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Леоном Драйзайтлем, у которого также 16 (4+12) баллов в девяти матчах.

Отметим, что на второй строчке расположился чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, набравший 17 (7+10) очков в девяти встречах нынешнего регулярного чемпионата. Лидирует же капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, записавший на свой счёт 18 (9+9) баллов.