Молодая звезда «Рейнджерс» Лафренье оценил игру Шестёркина в матче с «Аризоной»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафренье после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (3:2) поделился мнением о ходе встречи и об игре российского голкипера команды Игоря Шестёркина.

«Опять же, после двух периодов игра была равной. Шести был реально хорош, а мы нашли способ победить», — приводит слова Лафренье официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Шестёркин впервые за 2,5 года провёл обе спаренные встречи в НХЛ. Днём ранее российский голкипер сыграл в матче с «Даллас Старз» (6:3). «Шерифы» нанесли 33 броска, из которых страж ворот отразил 30. Во встрече с «Аризоной» Шестёркин совершил 18 сейвов.

Свои последние спаренные матчи Шестёркин провёл 21 и 22 февраля 2020 года в дебютном сезоне в НХЛ — с «Каролиной Харрикейнз» (5:2) и «Сан-Хосе Шаркс» (3:2). Тогда американской командой ещё руководил Дэвид Куинн. Соответственно, Галлан, возглавивший «Рейнджерс» в прошлом сезоне, никогда не использовал Шестёркина подобным образом.