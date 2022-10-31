Лафренье о пасе Панарина: когда играешь с такими парнями, нужно просто подъехать к воротам

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафренье после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (3:2) высказался о шайбе, которую забросил с передачи Артемия Панарина.
«Когда ты играешь с такими парнями, тебе нужно просто подъехать к воротам, и всё случится само собой. Он нашёл меня. Он сыграл великолепно», — приводит слова Лафренье официальный сайт НХЛ.
Напомним, в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу во встрече одержали гости со счётом 3:2. Панарин стал одним из главных героев матча. Артемий записал на свой счёт 3 (1+2) результативных балла.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
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