ФХР объявила об открытии катка для детей в Свердловской области

29 октября в Свердловской области состоялось открытие новой многофункциональной хоккейной коробки. В торжественной церемонии приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, а также первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
«Создание условий для массовых занятий хоккеем, развитие инфраструктуры — это один из приоритетов в работе Федерации. Когда я перерезал ленточку и видел счастливые глаза мальчишек, на душе был праздник. Коробка и вправду великолепная. Когда я был маленький, то о таком даже не мечтал. Мы тренировались в более скромных условиях, не зная, что делаем первые шаги на пути к званию чемпионов мира.
Очень надеюсь, что на новом катке также будут расти и мужать будущие чемпионы, будущие победители. Летом на площадке можно играть в футбол, баскетбол, а зимой — заниматься нашим любимым видом спорта. Настоящая многофункциональная площадка. Поддерживая детей и подростков, мы все работаем во имя будущего. Потому что человек, привыкший к занятиям спортом, крепок не только телом, но и духом. Хочу, чтобы ребята из Свердловской области были здоровыми, целеустремлёнными, умели добиваться результата. И, конечно, ценили партнёра по команде, ценили своих наставников и любили великую страну», — приводит слова президента ФХР Владислава Третьяка официальный сайт организации.
Отметим, что хоккейная коробка заработает в посёлке Мартюш. Строительства нового спортивного объекта обошлось практически в 3 млн рублей. Кроме того, юным воспитанникам социально-реабилитационного центра, на территории которого и создали коробку, подарили хоккейную форму и спортивный инвентарь. После этого дети смогли взять автограф у Третьяка и сфотографироваться с ним. На катке заложили капсулу времени, в которую положили послание будущим поколениям.
- 31 октября 2022
-
13:10
-
13:06
-
13:02
-
13:00
-
12:41
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:32
-
11:00
-
10:52
-
10:38
-
10:19
-
09:55
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:05
-
08:58
-
08:40
-
08:23
-
08:10
-
07:50
-
07:35
-
07:20
-
07:05
-
06:52
-
06:37
-
06:32
-
05:46
-
05:35
-
04:56
-
04:43
-
04:22
-
03:07