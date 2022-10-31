ФХР объявила об открытии катка для детей в Свердловской области

29 октября в Свердловской области состоялось открытие новой многофункциональной хоккейной коробки. В торжественной церемонии приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, а также первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

«Создание условий для массовых занятий хоккеем, развитие инфраструктуры — это один из приоритетов в работе Федерации. Когда я перерезал ленточку и видел счастливые глаза мальчишек, на душе был праздник. Коробка и вправду великолепная. Когда я был маленький, то о таком даже не мечтал. Мы тренировались в более скромных условиях, не зная, что делаем первые шаги на пути к званию чемпионов мира.



Очень надеюсь, что на новом катке также будут расти и мужать будущие чемпионы, будущие победители. Летом на площадке можно играть в футбол, баскетбол, а зимой — заниматься нашим любимым видом спорта. Настоящая многофункциональная площадка. Поддерживая детей и подростков, мы все работаем во имя будущего. Потому что человек, привыкший к занятиям спортом, крепок не только телом, но и духом. Хочу, чтобы ребята из Свердловской области были здоровыми, целеустремлёнными, умели добиваться результата. И, конечно, ценили партнёра по команде, ценили своих наставников и любили великую страну», — приводит слова президента ФХР Владислава Третьяка официальный сайт организации.

Отметим, что хоккейная коробка заработает в посёлке Мартюш. Строительства нового спортивного объекта обошлось практически в 3 млн рублей. Кроме того, юным воспитанникам социально-реабилитационного центра, на территории которого и создали коробку, подарили хоккейную форму и спортивный инвентарь. После этого дети смогли взять автограф у Третьяка и сфотографироваться с ним. На катке заложили капсулу времени, в которую положили послание будущим поколениям.