Даути — о 18-м сезоне Овечкина в «Вашингтоне»: хороший игрок легко может поменять клуб

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути, который провёл в составе «королей» все 15 сезонов в НХЛ, поделился мнением о желании капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина провести всю карьеру в стане «столичных».

«Я думаю, это многое говорит о характере человека. Очевидно, что многие парни хотели бы сделать так же, но просто не могут из-за бизнеса. Однако когда ты — достаточно хороший игрок, ты легко можешь покинуть клуб и отправиться куда угодно. Но он хотел остаться, потому что, очевидно, ему здесь нравится, и это многое говорит о его характере», — приводит слова Даути официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Овечкин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004-м. В следующем году форвард присоединился к команде и больше не покидал её, хотя на время локаута возвращался играть в Россию, в московское «Динамо».