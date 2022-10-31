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Яшкин: Овечкину не составит особых проблем побить рекорд Гретцки

Яшкин: Овечкину не составит особых проблем побить рекорд Гретцки
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Капитан СКА Дмитрий Яшкин высказался о погоне форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом великого Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ.

«Что думаю о погоне Овечкина за Гретцки? И сколько времени ему понадобится на это? Конечно, получится. И я думаю, что это не составит ему особых проблем. Сколько для этого понадобится времени — это уже другой вопрос. Я надеюсь, что года через три-четыре это случится, дай бог. Поэтому держу кулаки и желаю ему, чтобы это случилось как можно скорее», — приводит слова Яшкина сайт «НА СПОРТЕ».

Нападающему «Вашингтона» до рекорда Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ осталось забить 110 голов. В следующем матче «столичные» сыграют в гостях с «Каролиной» в ночь на 1 ноября.

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