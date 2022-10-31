Нападающий «Салавата» Хо-Сэнг записал видео в поддержку уфимского клуба

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг, который в данный момент восстанавливается после травмы руки, записал видео в поддержку уфимского клуба и прокомментировал игру своей команды.

Напомним, форвард получил травму в первом матче сезона уфимцев с питерским СКА (2:3 ОТ). В дебютной игре Хо-Сэнг отдал результативную передачу. По информации «Чемпионата», 26-летний нападающий вернётся в состав «Салавата» не раньше декабря 2022 года.

Хо-Сэнг за свою карьеру играл в НХЛ, АХЛ и на Олимпийских играх в составе сборной Канады в 2022 году. В НХЛ форвард провёл 53 матча в регулярном сезоне за «Нью-Йорк Айлендерс», в которых забросил семь шайб и отдал 17 результативных передач при показателе полезности «-4».