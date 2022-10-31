Генменеджер «Торпедо» сказал, как чувствует себя в команде американский форвард Агостино

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров рассказал, как чувствует себя в команде форвард Кенни Агостино, и о том, как ситуация с призывом американских спортсменов покинуть Россию отразилась на американском нападающем клуба.
«Мы тоже все задаёмся вопросом о его [Кенни Агостино] результативности: у него есть много моментов, и в прошлом году у него был такой же момент, когда был перерыв в месяц, к нему приехали родители, и он забил. Я спрошу у него, когда к нему приедут родители или кто-то ещё. Нам не хватает его голов — несколько его шайб, и у «Торпедо» было бы другое количество очков.
Мы с ним общались об этой ситуации (с призывом американцев покинуть Россию. — Прим. «Чемпионата), но у нас и тренерский штаб, и я говорят по-английски, и мы можем пообщаться с ним, многие ребята могут его поддержать. Те же Деннис Ян, Игорь Ларионов (нападающий «Торпедо», сын главного тренера Игоря Ларионова. — Прим. «Чемпионата) также спокойно разговаривают по-английски, и он не чувствует себя в одиночестве. Он себя комфортно чувствует в «Торпедо», отлично общается в раздевалке, хороший пример для наших молодых игроков. Всех подбадривает, показывает какие-то фишки», — сказал Гафуров в интервью ТАСС.
Агостино в текущем сезоне после 23 игр за «Торпедо» забросил три шайбы и отдал семь результативных передач.
- 31 октября 2022
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