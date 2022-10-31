Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши выбыл на неопределённый срок после матча с «Нэшвиллом»
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Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши выбыл на неопределённый срок в связи с травмой нижней части тела, сообщает корреспондент Саманта Пелл в своём «твиттере».
Напомним, Ти Джей Оши получил повреждение в первом периоде в матче с «Нэшвиллом» (3:0). В дальнейшем форвард вернуться в игру не смог. После завершения встречи главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт сообщил, что состояние игрока будет известно после медицинского обследования.
В текущем сезоне Оши провёл за «Вашингтон» девять игр, в которых забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ 35-летний американский игрок сыграл в 909 матчах регулярного сезона, в которых набрал 640 (273+367) очков при показателе полезности «+111».
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