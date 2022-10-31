Защитник «Баффало» Любушкин пропустит сегодняшний матч с «Детройтом»
Поделиться
Российский защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин пропустит матч с «Детройт Ред Уингз» (в ночь на 1 ноября в 2:00 мск), сообщает журналист Джордон Лабарбер в своём «твиттере».
Главный тренер «Баффало» Дон Гранато сообщил, что вывел 28-летнего российского защитника из состава в связи с восстановлением после травмы нижней части тела, полученной в матче с «Эдмонтоном» 19 октября 2022 года (4:2).
Любушкин в сезоне-2022/2023 сыграл за «Баффало» шесть игр, в которых отметился одной результативной передачей.
Уроженец Москвы за свою заокеанскую карьеру провёл в НХЛ 217 игр регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 26 очков при показателе полезности «-18».
Комментарии
- 31 октября 2022
-
19:52
-
19:41
-
19:18
-
18:54
-
18:30
-
18:07
-
17:19
-
17:00
-
16:59
-
16:44
-
16:35
-
16:13
-
15:57
-
15:36
-
15:34
-
15:16
-
14:51
-
14:38
-
14:00
-
13:40
-
13:23
-
13:10
-
13:06
-
13:02
-
13:00
-
12:41
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:32
-
11:00
-
10:52
-
10:38
-
10:19
-
09:55
Партнерский контент