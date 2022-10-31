Нападающий «Ак Барса» Семёнов оштрафован за удар соперника клюшкой между ног

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матча «Ак Барс» «Нефтехимик» (5:2) и принял решение оштрафовать форварда казанского клуба Кирилла Семёнова, сообщает официальный сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Ак Барса» Кирилла Семёнова по п.1.15. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении лиги.

Напомним, в конце второго периода нападающий казанцев Кирилл Семёнов был удалён до конца матча за удар между ног форварда «Нефтехимика» Энтони Камара. Нижнекамцы реализовать большой штраф казанцев не смогли.

