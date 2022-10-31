Нападающий СКА Швец-Роговой помещён в список травмированных до конца сезона

Форвард питерского СКА Артём Швец-Роговой внесён в список травмированных до конца сезона, сообщает официальный телеграм-канал армейцев.

Швец-Роговой в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги не сыграл за СКА ни одного одного матча. В прошлом сезоне 27-летний форвард провёл за армейцев 11 игр, в которых набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф сезона-2021/2022 на его счету один гол в семи играх.

Уроженец Саратова начал свою карьеру за клуб МХЛ «Русские Витязи» в сезоне-2012/2013. В КХЛ Швец-Роговой играл за подмосковный «Витязь» и СКА. Всего в рамках КХЛ Артём провёл 265 игр в регулярном сезоне и набрал 83 (27+56) очка.

Следующий матч питерские армейцы сыграют дома с ХК «Сочи» 2 ноября в 19:30 мск.