Игроку «Нефтехимика» отменили штраф за атаку арбитра

Спортивно-дисциплинарный комитет, рассмотрев эпизод матча «Ак Барс» — «Нефтехимик» (5:2), принял решение отменить дисциплинарный штраф до конца встречи игрока нижнекамской команды Михаила Назарова за атаку судьи.

Напомним, в начале третьего периода в одном из моментов нападающего «Нефтехимика» Назарова удалили до конца матча за подножку лайнсмену. После столкновения судья держался за локоть, однако смог продолжить работу в матче.

«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего гостей Михаила Назарова по п.1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи)», — говорится в сообщении на сайте лиги.