Главный тренер СКА Ротенберг анонсировал подписание нового игрока

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале анонсировал подписание нового игрока.
Возможно, речь идёт о бывшем нападающем армейцев Никите Гусеве. Ранее Гусев провёл пять сезонов за СКА и стал обладателем Кубка Гагарина с клубом в сезоне-2016/2017.
Сегодня первый тренер Никиты Гусева Геннадий Курдин заявил «Чемпионату», что нападающий подписал контракт со СКА.
Питерские армейцы в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги занимают первую строчку, после 25 игр набрав 47 очков. Следующий матч СКА проведёт дома с ХК «Сочи» 2 ноября в 19:30 мск. Текущая серия без поражений у санкт-петербургского клуба составляет семь матчей. Последнее поражение СКА потерпел в матче с «Локомотивом» 13 октября (1:3).
- 31 октября 2022
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