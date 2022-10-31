Главный тренер СКА Ротенберг анонсировал подписание нового игрока

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале анонсировал подписание нового игрока.

Возможно, речь идёт о бывшем нападающем армейцев Никите Гусеве. Ранее Гусев провёл пять сезонов за СКА и стал обладателем Кубка Гагарина с клубом в сезоне-2016/2017.

Сегодня первый тренер Никиты Гусева Геннадий Курдин заявил «Чемпионату», что нападающий подписал контракт со СКА.

Питерские армейцы в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги занимают первую строчку, после 25 игр набрав 47 очков. Следующий матч СКА проведёт дома с ХК «Сочи» 2 ноября в 19:30 мск. Текущая серия без поражений у санкт-петербургского клуба составляет семь матчей. Последнее поражение СКА потерпел в матче с «Локомотивом» 13 октября (1:3).