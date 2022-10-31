Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер СКА Ротенберг анонсировал подписание нового игрока

Главный тренер СКА Ротенберг анонсировал подписание нового игрока
Комментарии

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале анонсировал подписание нового игрока.

Возможно, речь идёт о бывшем нападающем армейцев Никите Гусеве. Ранее Гусев провёл пять сезонов за СКА и стал обладателем Кубка Гагарина с клубом в сезоне-2016/2017.

Сегодня первый тренер Никиты Гусева Геннадий Курдин заявил «Чемпионату», что нападающий подписал контракт со СКА.

Питерские армейцы в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги занимают первую строчку, после 25 игр набрав 47 очков. Следующий матч СКА проведёт дома с ХК «Сочи» 2 ноября в 19:30 мск. Текущая серия без поражений у санкт-петербургского клуба составляет семь матчей. Последнее поражение СКА потерпел в матче с «Локомотивом» 13 октября (1:3).

Новость по теме
Первый тренер Гусева: я узнал, что Никита подписал контракт со СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022