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Первый тренер Гусева: я узнал, что Никита подписал контракт со СКА

Первый тренер Гусева: я узнал, что Никита подписал контракт со СКА
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Первый тренер хоккеиста Никиты Гусева известный специалист Геннадий Курдин рассказал, что игрок подписал контракт с питерским СКА, и сказал, что, несмотря на обновление команды, проблем у нападающего быть не должно.

«Я узнал, что Никита подписал контракт со СКА. Мне позвонили сегодня и сказали об этом. А куда Никита должен был ещё вернуться, если не в СКА? Это знакомая ему команда — уже играл там.

Да, команда сильно обновилась. Но там остались ребята, с кем Гусев играл в прошлом сезоне. Да и тренерский штаб остался прежним. Никаких проблем быть не должно», — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее Гусев провёл пять сезонов за питерских армейцев и стал обладателем Кубка Гагарина с клубом в сезоне-2016/2017.

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