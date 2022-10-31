Первый тренер Гусева: я узнал, что Никита подписал контракт со СКА
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Первый тренер хоккеиста Никиты Гусева известный специалист Геннадий Курдин рассказал, что игрок подписал контракт с питерским СКА, и сказал, что, несмотря на обновление команды, проблем у нападающего быть не должно.
«Я узнал, что Никита подписал контракт со СКА. Мне позвонили сегодня и сказали об этом. А куда Никита должен был ещё вернуться, если не в СКА? Это знакомая ему команда — уже играл там.
Да, команда сильно обновилась. Но там остались ребята, с кем Гусев играл в прошлом сезоне. Да и тренерский штаб остался прежним. Никаких проблем быть не должно», — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее Гусев провёл пять сезонов за питерских армейцев и стал обладателем Кубка Гагарина с клубом в сезоне-2016/2017.
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