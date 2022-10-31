Защитник «Сочи» выбыл на месяц после блокированного броска в матче с ЦСКА

Защитник «Сочи» Данила Галенюк получил повреждение нижней части тела и выбыл на месяц после блокированного броска в матче с ЦСКА (0:6), сообщает официальный телеграм-канал сочинцев.

В начале третьего периода Галенюк заблокировал бросок защитника ЦСКА Фредрика Классона.

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Галенюк в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл за сочинцев 18 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Всего за карьеру в КХЛ 22-летний защитник сыграл 128 матчей, в который забросил четыре шайбы и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко.

Следующий матч «Сочи» проведёт в гостях с питерским СКА 2 ноября в 19:30 мск.