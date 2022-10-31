«Каждый имеет право высказывать своё мнение». Каменский — о словах Радулова

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал слова форварда «Ак Барса» Александра Радулова, данные форвардом в интервью «Чемпионату».
«Чтобы давать оценку всему происходящему, нужно находиться внутри команды. Александр — игрок-лидер, потому и высказывает своё мнение. Каждый имеет право высказывать своё мнение.
Каждый игрок расстраивается, когда не попадает в состав. Эмоции у всех разные. Не знаю об отношениях Знарка и Радулова. Выходишь на лёд — ты должен делать свою работу, что и делал Александр. Он — лучший в команде по результативности и отдаётся целиком.
Здесь личные отношения ни к чему. Команда не должна страдать от этого. Ты выходишь делать свою работу — как Радулов, так и Знарок. Личные амбиции нужно запрятывать на потом и играть на результат», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 31 октября 2022
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