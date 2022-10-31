«Локомотив» на своём льду с минимальным счётом одолел минское «Динамо»

В Ярославле в единственном матче игрового дня в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» на своём льду принимал минское «Динамо». Победу со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) одержали железнодорожники.
В первых двух периодах команды заброшенными шайбами не отметились.
На 11-й минуте третьего периода счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин с передач Артура Каюмова и Даниила Мисюля.
После победы ярославский клуб занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» расположилось на восьмом месте в таблице Запада.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч ярославский «Локомотив» проведёт дома с магнитогорским «Металлургом» 3 ноября в 19:30 мск. Минское «Динамо» сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар» 2 ноября в 19:00 мск.
- 31 октября 2022
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