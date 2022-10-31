«Деньги не играли роль первой скрипки». Новиков — о возвращении Гусева в СКА

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал вероятное возвращение форварда Никиты Гусева в СКА и рассказал, что армейцы могут себе позволить подписать игрока по ходу сезона, не боясь потерять победную игру.

«Человек сделал выбор. Сделать это сложно, потому что слово «выбор» подразумевает выбор из нескольких вариантов. Никита искренне хотел пробиться в НХЛ, но у него там не сложилось. У Гусева история хорошего и интересного хоккеиста, но сейчас это кот в мешке. Команда, которая взяла его, немножко рискует. СКА может себе позволить взять игрока, скажем так, на перспективу. Не стоит сейчас ждать от Гусева каких-то красивых проходов. У СКА сейчас есть все возможности. Команда на ходу, она является лидером и без Гусева. Думаю, они договорились с Никитой о том, что он сейчас будет плавно набирать форму. По мне очевидно, что, не тренируясь с командой и не участвуя в соревнованиях, выйти на пик невозможно. Хоккей – командный вид спорта. Это не лыжи, где спортсмен сам может себя держать. СКА укрепляет все позиции. Цели они себе обозначили.



Гусев вернулся в топовую команду. Я думаю, ему сделали предложение, от которого невозможно было отказаться. И дело не в финансах, а в том, что окружает команду. Она является лидером, там условия на уровне НХЛ, да и сам город отличный. Бороться со СКА другим командам было бы сложно. Уверен, что деньги здесь не играли роль первой скрипки», — сказал Новиков в интервью AllHockey.Ru.

Напомним, сегодня появилась информация, что Гусев возвращается в СКА. С клубом он становился обладателем Кубка Гагарина.