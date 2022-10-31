НХЛ назвала имена трёх звёзд прошедшей недели

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшей недели.
Третью строчку занял голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри. Он победил во всех трёх сыгранных встречах с процентом отражённых бросков — 92,7 и коэффициентом надёжности — 1,95. В матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 Б) Флёри побил рекорд по количеству побед в серии буллитов — 62. По этому показателю Марк-Андре обошёл легендарного экс-вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрика Лундквиста.
Второй звездой недели стал форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Йеспер Братт. Он одержал с «дьяволами» три победы в четырёх матчах, набрав в них 7 (4+3) очков.
Первой звездой прошедшей недели стал нападающий «Эдмонтона» Конор Макдэвид. 25-летний канадец помог «нефтяникам» победить во всех четырёх матчах, набрав в них 8 (4+4) очков и сделав хет-трик в игре с «Чикаго» (6:5).
- 31 октября 2022
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