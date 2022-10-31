Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ назвала имена трёх звёзд прошедшей недели

НХЛ назвала имена трёх звёзд прошедшей недели
Комментарии

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшей недели.

Третью строчку занял голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри. Он победил во всех трёх сыгранных встречах с процентом отражённых бросков — 92,7 и коэффициентом надёжности — 1,95. В матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 Б) Флёри побил рекорд по количеству побед в серии буллитов — 62. По этому показателю Марк-Андре обошёл легендарного экс-вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрика Лундквиста.

Второй звездой недели стал форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Йеспер Братт. Он одержал с «дьяволами» три победы в четырёх матчах, набрав в них 7 (4+3) очков.

Первой звездой прошедшей недели стал нападающий «Эдмонтона» Конор Макдэвид. 25-летний канадец помог «нефтяникам» победить во всех четырёх матчах, набрав в них 8 (4+4) очков и сделав хет-трик в игре с «Чикаго» (6:5).

Новость по теме
Макдэвид оформил второй хет-трик за первые восемь матчей сезона и повторил рекорд клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022