Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт прокомментировал поражение от «Локомотива»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт дал комментарий после поражения в матче с ярославским «Локомотивом» (0:1) и объяснил примерно равное игровое время у четырёх звеньев команды.

«Разочарован результатом матча. Наша команда играла хорошо, но не смогла добиться победы. Получился упорный матч двух равных соперников. Одна заброшенная шайба решила исход встречи.



Как себя чувствует Роман Горбунов, после того как принял на себя шайбу в третьем периоде? Роман в порядке. Он пропустил буквально пару смен, после чего вернулся в игру. Горбунов — крепкий парень, который в очередной раз показал свою готовность самоотверженно блокировать броски и отдаваться полностью игре.



Стоит ли ждать возвращение в состав Павла Варфоломеева в следующей встрече? У Варфоломеева было заболевание. На данный момент он усердно трудится, чтобы вернуться в игру. Паша работает над собой, над своим физическим состоянием. Надеемся, что в следующем матче он сможет помочь команде на льду.



Раньше игровое время было больше у лидеров, но меньше у четвёртого звена. Сейчас эти цифры подравнялись, почему решили сделать четыре равные «пятёрки»? Обычно в матчах бывает много удалений, поэтому это сказывается на игровом времени хоккеистов, в частности, много играют парни из спецбригады. В матче с «Локомотивом» было мало штрафа, отсюда такой результат. К тому же четвёртая пятёрка хорошо себя проявляла и заслужила такое игровое время», — приводит слова Вудкрофта сайт минского «Динамо».

После поражения от «Локомотива» минское «Динамо» расположилось на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.