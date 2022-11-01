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Александр Овечкин забил пятый гол в нынешнем сезоне НХЛ

Александр Овечкин забил пятый гол в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Вашингтона». В составе столичного клуба одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина этот гол стал пятым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету три результативные передачи при коэффициенте полезности "-7"

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1284 матча, в которых он забил 785 гола и сделал 633 результативные передачи при коэффициенте полезности "+76"

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