Андрей Свечников забил «Вашингтону». Для россиянина это восьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 2:2. В составе хозяев одну из шайб забросил российский нападающий Андрей Свечников. Для россиянина этот гол стал восьмым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету две результативные передачи.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 292 матча, в которых он записал в свой актив 97 голов и 122 результативные передачи.

Ранее в этой встрече в составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин, который забил свой пятый гол в нынешнем сезоне.