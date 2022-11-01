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Евгений Кузнецов эффектно реализовал буллит в матче с «Каролиной»

Евгений Кузнецов эффектно реализовал буллит в матче с «Каролиной»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой «Каролины» в серии буллитов (2:2 – основное время, 2:1 – по буллитам).

В серии послематчевых буллитов единственным, кто реализовал свою попытку из команды гостей, стал российский нападающий Евгений Кузнецов. И сделал это форвард эффектно.

ВИДЕО:

За «Каролину» в этом матче забивали Стефан Ноэсен и российский нападающий Андрей Свечников. Также Свечников реализовал свой послематчевый буллит.

В составе «Вашингтона» отличился Дилан Строум и российский нападающий Александр Овечкин. Российский форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Отметим, Овечкин не реализовал послематчевых буллит.

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