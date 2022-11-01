Нереализованный буллит Овечкина в игре с «Каролиной». Видео

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и закончилась победой «Каролины» в серии буллитов (2:2 – в основное время, 2:1 – по буллитам).



В серии послематчевых буллитов единственным, кто реализовал свою попытку из команды гостей, стал российский нападающий Евгений Кузнецов. Но также буллит ещё исполнял Александр Овечкин, но реализовать его ему не удалось.



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За «Каролину» в этом матче забивали Стефан Ноэсен и российский нападающий Андрей Свечников. Также Свечников реализовал свой послематчевый буллит.



В составе «Вашингтона» отличились Дилан Строум и российский нападающий Александр Овечкин. Российский форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».