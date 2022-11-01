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Нереализованный буллит Овечкина в игре с «Каролиной». Видео

Нереализованный буллит Овечкина в игре с «Каролиной». Видео
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и закончилась победой «Каролины» в серии буллитов (2:2 – в основное время, 2:1 – по буллитам).

В серии послематчевых буллитов единственным, кто реализовал свою попытку из команды гостей, стал российский нападающий Евгений Кузнецов. Но также буллит ещё исполнял Александр Овечкин, но реализовать его ему не удалось.

ВИДЕО

За «Каролину» в этом матче забивали Стефан Ноэсен и российский нападающий Андрей Свечников. Также Свечников реализовал свой послематчевый буллит.

В составе «Вашингтона» отличились Дилан Строум и российский нападающий Александр Овечкин. Российский форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

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