Хоккейный клуб «Лада» подал официальную заявку на вступление в КХЛ

ХК «Лада» подал официальную заявку на вступление в Континентальную хоккейную лигу, об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым дал Министерству спорта поручение проработать вопрос с возвращением «Лады» в КХЛ. Спортивный директор «Лады» Игорь Масленников рассказывал, что ведётся активная работа с губернатором и правительством Самарской области по возвращению тольяттинского клуба в главную хоккейную лигу страны.

«Лада» уже выступала в КХЛ в сезонах-2008/2009 и 2009/2010, а также с сезона-2014/2015 по 2017/2018, когда была исключена из лиги за плохие показатели, установленные руководством КХЛ. В текущем сезоне ВХЛ «Лада» после 18 игр занимает общее пятое место в турнирной таблице лиги.