Никита Гусев объяснил, почему так поздно подписал контракт со СКА

Нападающий СКА Никита Гусев рассказал, почему так долго оставался без контракта, и сообщил, что находится в оптимальной форме, чтобы сразу начать играть за СКА.

«Почему тянул с решением? Принял решение подождать, посмотреть, какие есть варианты, и подготовиться ещё лучше, чем раньше, и выйти уже уверенным в себе, чтобы помогать команде с первой игры.

Я готовился всё так же, моя программа не менялась, всё те же тренировки, но нагрузки чуть выше. Думаю, что я готов к первой игре, но всё покажет игра», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Гусев провёл пять сезонов за питерских армейцев и стал обладателем Кубка Гагарина с клубом в сезоне-2016/2017. Нападающий находился без контракта с начала апреля 2022 года и с тех пор не имел игровой практики. Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года в Пхёнчхане.