Р. Ротенберг — о контракте с Гусевым: пока гол не забьёшь, гола нет

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал подписание двухлетнего соглашения с нападающим Никитой Гусевым.

«Конечно, мы общались с Никитой, мы через многое прошли, у нас хорошие отношения. Когда поняли, что уже точно договоримся о контракте? Тут, как говорится, пока гол не забьёшь, гола нет. Можно всё подвести к голу, но не забить его. Контракт на два года. Мы бы хотели долгосрочного сотрудничества, потому что понимаем, как развить его лучшие качества. Я уверен, что он может выйти на новый уровень как игрок. Мне с ним очень интересно поработать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Гусев провёл пять сезонов за питерских армейцев и стал обладателем Кубка Гагарина с клубом в сезоне-2016/2017. Нападающий находился без контракта с начала апреля 2022 года и с тех пор не имел игровой практики. Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года в Пхёнчхане.