Р. Ротенберг: нет предела совершенству. С Гусевым СКА может выйти на другой уровень

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, зачем питерский клуб подписал контракт с нападающим Никитой Гусевым.

«Команда на ходу, а мы ещё и усиливаемся? У нас нет такого понятия, как первое и второе звено, команда равная, поэтому и выигрываем. Мы хотим выйти на новый уровень, и с Никитой мы можем добиться совершенно другого уровня, потому что соперники тоже работают и разбирают нашу игру. Нам нужна вариативность в большинстве и в равных составах. Нам нужно добавлять, и нет предела совершенству. Приняли осознанное решение, да, была МХАТовская пауза, но это хоккей, на Олимпиаде, где Гусев забивал голы, тоже были паузы, но были голы. Паузы идут на пользу хоккею», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Ротенберг сообщал, что контракт с Гусевым подписан сроком на два года.