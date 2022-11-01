Главный тренер СКА ответил на вопрос, насколько сильно клуб прижат к потолку зарплат

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, как удалось уместить контракт нападающего Никиты Гусева под потолок зарплат.

«Насколько сильно мы прижаты к потолку зарплат? Всегда есть манёвры, всегда есть варианты. Все наши игроки, как вы все видели, работают на пределе. Мы играем на пределе в каждой смене. В такой ситуации часть хоккея – это травмы, как бы хорошо мы ни готовили игроков. Галимов получил травму в прошлой игре, когда конёк попал в трещину. Наша задача – оставить место для манёвров, но сейчас мы не ищем вариантов на рынке. Однако каждая смена вносит коррективы в игру, следующая игра начнётся со счёта 0:0, и мы готовимся к ней», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Контракт с нападающим рассчитан сроком на два года. Питерский клуб возглавляет общую таблицу КХЛ, опережая магнитогорский «Металлург» на 10 очков.