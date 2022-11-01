Р. Ротенберг: не знаю, что происходит в «Ак Барсе». Сконцентрированы на своей работе

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что его мало интересуют проблемы в игре казанского «Ак Барса». Казанский клуб проиграл девять из последних 11 матчей.
«Ситуация у Знарка в «Ак Барсе»? С Олегом Валерьевичем мы через многое прошли, я его уважаю и ценю как наставника. Поздравил его с днём тренера. Не знаю, что там конкретно происходит. Нам нельзя самим расслабиться, мы сконцентрированы на своей работе. Мы не разбирали конкретно игру «Ак Барса», разберём её ближе к играм с ними», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«Ак Барс» находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, после 23 игр набрав 24 очка. СКА возглавляет общую таблицу КХЛ, опережая магнитогорский «Металлург» на 10 очков.
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