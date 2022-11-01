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Кожевников: в СКА Гусев будет получать удовольствие. Люди будут смотреть на его мастерство

Кожевников: в СКА Гусев будет получать удовольствие. Люди будут смотреть на его мастерство
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников положительно отреагировал на подписание контракта между СКА и Никитой Гусевым.

«Для Гусева здорово быть здесь. Был ли смысл пропускать два месяца чемпионата? Видимо, в НХЛ его не хотели брать, там агент работал. А в СКА будет играть и получать удовольствие. Люди будут приходить и смотреть на его мастерство. Слава богу, вернулся. Почему-то они все хотят там играть, но и условия другие. Может, жёны их так отговаривают… Они должны сами решать. Вернулся и вернулся, для нас это хорошо.

Есть ли шансы заиграть в НХЛ? Наверное, роль играет возраст. Кто пойдёт на это? Он же не габаритный, а технарь – сильный игрок технически, поляну видит – это здорово», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, контракт нападающего с питерским клубом рассчитан сроком на два года.

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