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Источник: нападающий «Ак Барса» Радулов примет участие в предстоящем матче с ЦСКА

Источник: нападающий «Ак Барса» Радулов примет участие в предстоящем матче с ЦСКА
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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов примет участие в предстоящем матче с ЦСКА, об этом сообщает «БИЗНЕС Online». Сообщается, что форвард проведёт матч в тройке с Ильёй Сафоновым и Артёмом Галимовым.

Напомним, ранее по решению тренерского штаба казанцев нападающий пропустил матч с нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча закончилась волевой победой казанского клуба со счётом 5:2. По ходу матча «Ак Барс» уступал в две шайбы, но сумел переломить ход встречи.

Радулов является лучшим бомбардиром «Ак Барса». Нападающий провёл 22 матча в текущем сезоне, в которых набрал 15 очков — забросил восемь шайб и отдал семь результативных передач.

Предстоящий матч с армейским клубом состоится сегодня, 1 ноября, в Казани на «Татнефть-Арене». Начало матча — в 19:00 мск.

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