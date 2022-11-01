Агент Гусева объяснил, почему его клиент выбрал СКА для продолжения карьеры

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы Никиты Гусева в КХЛ, рассказал о предложениях клубов по его клиенту и сообщил, почему в итоге нападающий выбрал питерский СКА.



«Да, Никита вернулся в тот клуб, с которым он много выигрывал. Почему именно в СКА? Прежде всего решение принимает сам игрок. Решение Никиты было таковым, чтобы мы, как его представители в КХЛ, изначально вели переговоры со СКА. Цель Никиты – чтобы мы договорились с Питером. В итоге всё пришло к тому, что пожелания хоккеиста воплотились в жизнь.



Были ли предложения от других клубов? Да, они были. Но, по нашему пониманию, все команды осознавали, что переговоры с ними возможны только в том случае, если мы не договоримся со СКА. Кстати, условия, предлагаемые другими клубами, тоже были адекватными.



Никита прошёл УМО (углублённое медицинское обследование. – Прим. «Чемпионата»), никаких проблем со здоровьем у него нет, он полностью готов к чемпионату», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, соглашение питерского клуба с нападающим рассчитано сроком на два года.