Шестой номер драфта защитник «Анахайма» Драйсдейл выбыл из-за травмы на длительный срок

Защитник «Анахайм Дакс» Джейми Драйсдейл выбыл из-за травмы на длительный срок. Хоккеист получил разрыв плечевого сустава в матче НХЛ с «Вегасом» (0:4), сообщает официальный сайт «уток».
В ближайшее время 20-летний хоккеист перенесёт операцию, срок восстановления составит от четырёх до шести месяцев.
В текущем сезоне Драйсдейл провёл восемь матчей, в которых отметился лишь двумя штрафными минутами. Показатель полезности составил «-3». Защитник проводит третий сезон в лиге.
Всего на счету игрока обороны 113 матчей в НХЛ, в которых Драйсдейл набрал 40 очков — забросил семь шайб и отдал 33 результативные передачи. Хоккеист был выбран «Анахаймом» в первом раунде под общим шестым номером на драфте НХЛ 2020 года. Драйсдейл является чемпионом и вице-чемпионом молодёжных чемпионатов мира в составе сборной Канады.
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